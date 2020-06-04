Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин обратился к кабмину, региональным властям, а также «Газпрому» с поручением завершить газификацию регионов страны в два этапа: к 2024 году, а также к 2030 году с установлением целевых показателей. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля в четверг, 4 июня.

Согласно документу, правительству РФ также предстоит сформировать бюджет, предназначенный для финансирования процесса подключения граждан к газораспределительным сетям, «без привлечения личных сбережений» последних.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО „Газпром“ и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить: поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», — отмечается на сайте.

Ответственными за реализацию программы назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы субъектов и непосредственный руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Российский лидер поручил подготовить первый доклад о проделанной работе в срок до 1 октября 2020 года. Далее отчеты будут просматриваться каждый квартал.

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