Анна Калашникова госпитализирована с температурой под 40

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Светлана Александрова
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Почувствовав себя плохо, знаменитость испугалась, что у нее коронавирус и вызвала скорую.

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Фото, видео: Instagram @annakalash

Актриса, певица и участница многих ток-шоу Анна Калашникова внезапно оказалась в больнице с высокой температурой и сильными болями. Видео из больничной палаты знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. О причинах своей госпитализации Анна подробно рассказала интернет-изданию «Собеседник».

«Дикая слабость, головокружение, я не могла разогнуться. Температура была очень высокой — от 39.2 и выше. Я перепугалась: думала, что коронавирус. Я, конечно, соблюдала самозоляцию, но все равно по работе иногда выезжала в город, на съемки», — пожаловалась Калашникова.

Instagram @annakalash

Скорая доставила артистку в Боткинскую больницу, врачи подозревали аппендицит или пиелонефрит. Из-за большого количества пациентов звезде пришлось провести в приемном покое пять часов. Ее обследовали на наличие коронавируса, сделали KT легких, но в конце концов подтвердились проблемы с правой почкой. Теперь Калашникова лежит под капельницей и двухместной палате. Говорит, врачи очень внимательные.

«Мне колют антибиотики, еще дают жаропонижающие и обезболивающие. Сейчас уже полегче, но боли все равно есть, и температура держится. Надеюсь, что вскоре все пройдет», — цитирует Анну издание.

Как ранее писал 5-tv.ru, помимо ролей в сериалах, Анна Калашникова известна романом с певцом Прохором Шаляпиным. Артистка даже утверждала, что родила от него сына, однако тест ДНК показал, что это неправда, и отцом ребенка является кто-то другой.

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