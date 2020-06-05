Анна Калашникова госпитализирована с температурой под 40
Почувствовав себя плохо, знаменитость испугалась, что у нее коронавирус и вызвала скорую.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Фото, видео: Instagram @annakalash
Актриса, певица и участница многих ток-шоу Анна Калашникова внезапно оказалась в больнице с высокой температурой и сильными болями. Видео из больничной палаты знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. О причинах своей госпитализации Анна подробно рассказала интернет-изданию «Собеседник».
«Дикая слабость, головокружение, я не могла разогнуться. Температура была очень высокой — от 39.2 и выше. Я перепугалась: думала, что коронавирус. Я, конечно, соблюдала самозоляцию, но все равно по работе иногда выезжала в город, на съемки», — пожаловалась Калашникова.
Скорая доставила артистку в Боткинскую больницу, врачи подозревали аппендицит или пиелонефрит. Из-за большого количества пациентов звезде пришлось провести в приемном покое пять часов. Ее обследовали на наличие коронавируса, сделали KT легких, но в конце концов подтвердились проблемы с правой почкой. Теперь Калашникова лежит под капельницей и двухместной палате. Говорит, врачи очень внимательные.
«Мне колют антибиотики, еще дают жаропонижающие и обезболивающие. Сейчас уже полегче, но боли все равно есть, и температура держится. Надеюсь, что вскоре все пройдет», — цитирует Анну издание.
Как ранее писал 5-tv.ru, помимо ролей в сериалах, Анна Калашникова известна романом с певцом Прохором Шаляпиным. Артистка даже утверждала, что родила от него сына, однако тест ДНК показал, что это неправда, и отцом ребенка является кто-то другой.
Читайте также
94%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?