Похоже, карантин уничтожил брак Джулии Робертс

Джулия Робертс и Дэнни Модер находятся на грани развода. Похоже, длившийся 18 лет брак уничтожил карантин, утверждает интернет-портал Дни.ру со ссылкой на американские таблоиды.

Поклонники обратили внимание, что пара давно не публикует совместные фото в своих Instagram-аккаунтах, а теперь появилась информация, что актриса оставила своего мужа с тремя детьми в семейном особняке в Малибу, а сама перебралась на виллу в город Таос (штат Нью-Мексико). Об этом якобы рассказала близкая знакомая Робертс.

Как пишет издание, когда началась эпидемия коронавируса и Лос-Анджелес был закрыт на карантин, вся семья застряла в доме и супруги были вынуждены проводить все время вместе без возможности выйти развеяться на побережье или как-то отвлечься, из-за чего напряжение между Джулией и Дэнни росло и, как полагают многие, привело к размолвкам.

Тем не менее известно, что иска в суд по поводу развода ни от одного из супругов пока не поступало, и насколько справедливы слухи о размолвке, покажет время.

Впрочем, слухи о том, что отношения Джулии Робертс и Дэнни Модера дали трещину, ходят уже давно. Как ранее писал 5-tv.ru, в марте подруга актрисы рассказала, что муж приревновал Робертс к бывшему возлюбленному Бенджамину Брэттому, с которым она возобновила общение. Кроме того, Джулия купила дом в Сан-Франциско — якобы специально, чтобы проводить время отдельно от мужа