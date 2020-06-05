«Было не до смеху»: Тарханова хочет подать в суд на нечестных арендодателей

Аренда дачи на лето для всей семьи обернулась потерей денег и нервов для Глафиры Тархановой и ее родных. Об этом актриса в шутливой форме от лица подруги рассказала на своей странице в Instagram.

В апреле вместе с мужем и четырьмя детьми звезда экрана решила провести самоизоляцию за городом, для чего снять дачу. В связи с пандемией цены на аренду такого жилья взлетели в два-три раза, к тому же вариантов почти не осталось. После продолжительных поисков семья все же нашла место.

Уже при первой встрече Тарханову насторожило, что хозяева поначалу не разрешили жильцам пользоваться бассейном и заявили, что не уедут с территории, а станут жить рядом, в гараже. В итоге оба вопроса, казалось бы, уладили. Арендодатели заверили, что не помешают проживающим и лишь изредка будут ухаживать за садом. Глафира и ее супруг заключили договор аренды на все лето — иначе владельцы участка не соглашались.

На следующий день семья перевезла на дачу все необходимые вещи. Вскоре выяснилось, что в доме кишат муравьи. Травить насекомых жильцам предложили за их же деньги. При этом арендодатели стали активно вторгаться в личное пространство семьи: делать замечания детям, что те бегают по газонам, постоянно разгуливать по территории. На первом этаже дома образовался неприятный запах, так что жильцам пришлось проветривать, из-за чего дети стали мерзнуть. Далее им объявили, что дверь на участке закрывается только изнутри, поэтому семье нельзя уходить на прогулку всем составом. Список минусов множился.

Спустя четыре дня Тарханова с мужем решили съехать. Однако возвращать оплаченный за два месяца вперед задаток хозяева не стали.

«После объявления о расторжении договора, каждый диалог превращался в лживый монолог со стороны тех, кто остался при чужих деньгах с побегом и отказом подписывать какие-либо документы», — пожаловалась актриса.

На Глафиру и других членов семьи посыпались обвинения от хозяйки в загрязнении помещений и поломке нескольких вещей, хотя неисправными они были еще до въезда.

Теперь Тарханова решает, что делать: подать на хозяев в суд, оставить как есть или обратиться в передачу Андрея Малахова.

«Что больше всего беспокоит, так это то, что дом продолжает сдаваться, и в лапы ушлых хозяев могут попасть новые жертвы», — подытожила актриса.

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