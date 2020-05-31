«Надо любовника заводить»: Тарханова с сиреневыми волосами помечтала о романтике

Популярная российская актриса Глафира Тарханова опубликовала в Instagram уморительный ролик. В нем звезда порассуждала о взаимоотношениях с мужчинами в образе гламурной дивы Лауры. Для перевоплощения артистка сделала себе яркий макияж и надела сиреневый парик.

В юмористическом ролике Лаура заявила, что ей надоело смотреть сериалы в самоизоляции и пора бы заняться чем-то более интересным. После раздумий девушка пришла к выводу — настало время заводить себе любовника.

«Не просто какого-то там левого. А богатенького, женатенького, чтобы без лишних проблем. Вот захотелось шампусика, конфетосиков, внимания, цветуечков. Можно по ночной Москве прокатиться!» — начала мечтать Лаура.

Instagram @glafiratarhanova

Однако после раздумий лирическая героиня Глафиры Тархановой решила, что в отношениях с любовником у нее могут возникнуть проблемы.

«Это, конечно, в начале все неплохо… Но потом он начнет рассказывать себе про свою жену. Как у него все плохо, не в порядке. И ты это почему-то сидишь и слушаешь. Почему?! Ты хотела конфетосиков… Развлечения закончились, что, начались лекции? Ты психолог ему что ли? Все, не хочу никакого любовника, лучше сериалы смотреть!» — заявила она.

Глафира Тарханова в подписи к публикации поинтересовалась, нравится ли подписчикам ее новая героиня. Большинство фанатов заявили — они просто в восторге гламурной Лауры и ее «вредных советов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Глафира Тарханова показала результат диеты.