Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мии Козыревой

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Диагноз малышки — несовершенный остеогенез. Это значит, что любое прикосновение может стать для нее губительным. Помочь могут только специальные телескопические штифты.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героиней нашего сюжета стала маленькая Мия. У нее — несовершенный остеогенез. Помочь могут специальные телескопические штифты, которые заменят девочке ее хрупкие и ломкие кости. Но оплатить операцию семья не в состоянии. Но на помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Хрупкие люди» 4 миллиона 994 тысячи 514 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Кати Матрюхиной. У девятилетней девочки — саркома Юинга — опухоль на позвоночнике.

Тема:
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