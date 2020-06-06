СК возбудил дело по факту гибели детей и их отца на пожаре под Иркутском

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Василий Заика
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Трагедия произошла ночью 6 июня в одном из частных домов в селе Баргадай Зиминского района.

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Фото, видео: 5-tv.ru, СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четверых детей и их отца на пожаре в частном доме в Иркутской области. Как сообщили в региональном подразделении ведомства, трагедия произошла ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района.

Следователи выяснили, что в момент возгорания в жилище находились четверо детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец и мать. В определенный момент женщина проснулась от задымления и выскочила на улицу, чтобы попросить помощи. Время было упущено — мужчина и малыши погибли в огне. Пострадавшая была госпитализирована с ожогами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение различных экспертиз. Предварительной причиной пожара может быть замыкание электропроводки. Известно, что семья состояла на профилактическом учете в местном отделе по делам несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото с места страшного пожара под Иркутском, где погибли четверо детей.

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