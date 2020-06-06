Видео: торговый центр горит в городе Октябрьский в Башкирии

Торговый центр «Лекс» полыхает в башкирском городе Октябрьский. ЧП произошло днем в субботу, 6 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно имеющимся данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра. Полыхает территория площадью 300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают пожарные. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.