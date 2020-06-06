Видео: торговый центр горит в городе Октябрьский в Башкирии

|
Алиса Маркова
114

ЧП произошло днем в субботу, 6 июня. По предварительным данным, жертв нет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, ВКонтакте @okt_neft, @kirilov1968

Торговый центр «Лекс» полыхает в башкирском городе Октябрьский. ЧП произошло днем в субботу, 6 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно имеющимся данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра. Полыхает территория площадью 300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают пожарные. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
68.63
-0.39 77.97
0.65
О каких партнерах мечтают знаки зодиака вопреки гороскопам

Последние новости

14:27
Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье
14:11
Настя Каменских назвала ТОП-6 процедур для ухода за лицом и телом
13:54
Видео: торговый центр горит в городе Октябрьский в Башкирии
13:50
Филологи рассказали о сложностях при обучении иностранцев русскому языку
13:31
«Новый вывозной компонент»: В МИДе отмечают рост числа желающих покинуть США россиян
13:19
«Гениальная простота»: российские звезды массово признаются в любви Александру Пушкину

Сейчас читают

О каких партнерах мечтают знаки зодиака вопреки гороскопам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок