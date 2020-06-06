Видео: торговый центр горит в городе Октябрьский в Башкирии
ЧП произошло днем в субботу, 6 июня. По предварительным данным, жертв нет.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, ВКонтакте @okt_neft, @kirilov1968
Торговый центр «Лекс» полыхает в башкирском городе Октябрьский. ЧП произошло днем в субботу, 6 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Согласно имеющимся данным, возгорание произошло на втором этаже торгового центра. Полыхает территория площадью 300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Из здания были эвакуированы 30 человек.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают пожарные. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.
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