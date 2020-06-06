«Удел полусумасшедших бабок»: Миро об Андрееве, заявившем о романе с Фриске

|
Карина Бернтгольц
63

Накануне солист группы «Иванушки International» рассказал, что в молодости был влюблен в певицу.

«Удел полусумасшедших бабок»: Миро об Андрееве, заявившем о романе с Фриске

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Известный блогер Лена Миро подвергла критике слова солиста группы «Иванушки International», который накануне публично рассказал о своем романе с Жанной Фриске. Публицистка охарактеризовала его действия как «низкие» и сравнила артиста с «полусумасшедшими бабками», время от времени заявляющими об отношениях с покойными знаменитостями, пишет «Экспресс-газета».

«Пять лет прошло со смерти Жанны. <…> Я думала, что вспоминать, как тебя хотел Феллини и Бертолуччи — удел полусумасшедших бабок, известных в прошлом артисток. Но нет — выискался Кирилл Андреев, хвастающий о половой страсти с той, кто не может уже ни возразить, ни ответить», — возмутилась Миро.

Она отметила, что слова Андреева сейчас невозможно никак не проверить, поэтому исполнитель может похвастаться своими прошлыми заслугами. Блогер убеждена, что подобные высказывания спустя несколько лет после смерти выдающейся певицы являются неподобающими и неуместными.

«Это так низко, так некрасиво, что лично мне очень мерзко и гадко на душе», — резюмировала обозревательница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бессчетные толпы поклонниц Кирилла Андреева в период пика популярности «Иванушек International» затмила Жанна Фриске. Артист влюбился в коллегу по цеху. Об этом он вспомнил в беседе с Лерой Кудрявцевой во время съемок программы «Секрет на миллион».

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
О каких партнерах мечтают знаки зодиака вопреки гороскопам

Последние новости

17:43
В Подмосковье пропал сын известного адвоката
17:26
Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду
17:08
«Удел полусумасшедших бабок»: Миро об Андрееве, заявившем о романе с Фриске
16:56
Страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти на месяц
16:47
«Гнусная и подлая провокация» — глава СВР о высылке российских дипломатов из Чехии
16:33
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

Сейчас читают

«Кто мой суженный»: простые гадания на Троицу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок