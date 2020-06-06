«Удел полусумасшедших бабок»: Миро об Андрееве, заявившем о романе с Фриске

Известный блогер Лена Миро подвергла критике слова солиста группы «Иванушки International», который накануне публично рассказал о своем романе с Жанной Фриске. Публицистка охарактеризовала его действия как «низкие» и сравнила артиста с «полусумасшедшими бабками», время от времени заявляющими об отношениях с покойными знаменитостями, пишет «Экспресс-газета».

«Пять лет прошло со смерти Жанны. <…> Я думала, что вспоминать, как тебя хотел Феллини и Бертолуччи — удел полусумасшедших бабок, известных в прошлом артисток. Но нет — выискался Кирилл Андреев, хвастающий о половой страсти с той, кто не может уже ни возразить, ни ответить», — возмутилась Миро.

Она отметила, что слова Андреева сейчас невозможно никак не проверить, поэтому исполнитель может похвастаться своими прошлыми заслугами. Блогер убеждена, что подобные высказывания спустя несколько лет после смерти выдающейся певицы являются неподобающими и неуместными.

«Это так низко, так некрасиво, что лично мне очень мерзко и гадко на душе», — резюмировала обозревательница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бессчетные толпы поклонниц Кирилла Андреева в период пика популярности «Иванушек International» затмила Жанна Фриске. Артист влюбился в коллегу по цеху. Об этом он вспомнил в беседе с Лерой Кудрявцевой во время съемок программы «Секрет на миллион».