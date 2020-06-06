В Подмосковье пропал сын известного адвоката

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Алина Потёмкина
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Ранее в прессе была информация об угрозах, которые получал отец ребенка.

В Подмосковье пропал сын известного адвоката

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Сын известного адвоката Константина Скрыпника исчез в Подмосковье. По информации 5-tv.ru, несовершеннолетний молодой человек ушел из дома в Солнечногорске и не вернулся. Выйти с ним на связь не получается.

Известно, что ребенок был одет в серую куртку-олимпийку, футболку оранжевого цвета и шорты. На ногах у него были кроссовки.

Константин Скрыпник — известный российский адвокат. Сейчас он проходит свидетелем по делу банды киллера Аслана Гагиева (Джако). Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что юрист получает угрозы. Как сообщало издание «Росбалт», по данным источников, 17-летнему сыну адвоката приходили сообщения в мессенджер с предупреждениями, которые следовало передать отцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым. Ребенка обнаружил рыбак на острове Татышев, посреди реки Енисей в черте города.

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