Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19
Об этом официально заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru
В эту пятницу Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Более того ВОЗ поблагодарил нашу страну за большее количество тестов на COVID-19. Мы, кстати, сделали их больше 12 миллионов за эти месяцы и цифра ежедневно растет. За последние сутки выздоровели 8708 россиян с коронавирусом. А общее количество успешно перенесших заболевание жителей — уже более двухсот двадцати тысяч человек. Под медицинским наблюдением остаются свыше трехсот тысяч граждан.
Вот динамика выздоровлений и заболеваний. Видите, за последние дни графики практически сравнялись. Причем обратите внимание на эти пики — это как раз всплески, когда выздоровело больше, чем заболело. И с каждым днем эта динамика внушает все больший оптимизм. К тому же в пятницу в более чем сорока регионах России, а это почти половина страны, коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы.
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