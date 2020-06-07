Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19

Эфирная новость 21

Об этом официально заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В эту пятницу Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более того ВОЗ поблагодарил нашу страну за большее количество тестов на COVID-19. Мы, кстати, сделали их больше 12 миллионов за эти месяцы и цифра ежедневно растет. За последние сутки выздоровели 8708 россиян с коронавирусом. А общее количество успешно перенесших заболевание жителей — уже более двухсот двадцати тысяч человек. Под медицинским наблюдением остаются свыше трехсот тысяч граждан.

Вот динамика выздоровлений и заболеваний. Видите, за последние дни графики практически сравнялись. Причем обратите внимание на эти пики — это как раз всплески, когда выздоровело больше, чем заболело. И с каждым днем эта динамика внушает все больший оптимизм. К тому же в пятницу в более чем сорока регионах России, а это почти половина страны, коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 июн
Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье
6 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 708 человек
6 июн
Названы самые востребованные алкогольные напитки россиян во время пандемии
6 июн
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса
6 июн
Военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями
6 июн
Носить всем! ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
5 июн
Препарат от короновируса в России начнут выдавать бесплатно
5 июн
Румынский сапожник создал обувь для поддержания безопасной дистанции
5 июн
«Это здорово»: ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
5 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 057 человек

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня

Последние новости

2:41
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
2:20
«Это серьезно!» — замужняя Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
2:02
Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19
1:44
Настоящий джентльмен: Элтон Джон спас бывшую невесту, спустя 50 лет после расставания
1:18
Из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными
1:00
МИД РФ ответил на предложение США помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

Сейчас читают

День Святой Троицы: что можно и чего нельзя делать верующим 7 июня
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок