Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19

В эту пятницу Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более того ВОЗ поблагодарил нашу страну за большее количество тестов на COVID-19. Мы, кстати, сделали их больше 12 миллионов за эти месяцы и цифра ежедневно растет. За последние сутки выздоровели 8708 россиян с коронавирусом. А общее количество успешно перенесших заболевание жителей — уже более двухсот двадцати тысяч человек. Под медицинским наблюдением остаются свыше трехсот тысяч граждан.

Вот динамика выздоровлений и заболеваний. Видите, за последние дни графики практически сравнялись. Причем обратите внимание на эти пики — это как раз всплески, когда выздоровело больше, чем заболело. И с каждым днем эта динамика внушает все больший оптимизм. К тому же в пятницу в более чем сорока регионах России, а это почти половина страны, коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы.