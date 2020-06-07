Неизвестный в Приморье развалился в чаше Вечного огня и покурил

Житель города Артем в Приморском крае не придумал ничего более «умного» как покурить на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

На кадрах видно, что мужчина нагло развалился прямо в чаше Вечного огня, уперевшись ногами в звезду, из которой горит пламя. Судя по всему, этого потомка поколения победителей фашизма ничуть не смущает, что вокруг него — плиты с 1 764 именами погибших героев.

Полиция уже заинтересовалась этой видеозаписью, пишет ТАСС.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», — сообщили в ведомстве.

В случае его поимки правоохранительными органами ему грозит уголовная статья о вандализме, либо о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Всего более 11 тысяч артемовцев принимали участие в войне. Город назван в честь «товарища Артема» — Федора Сергеева, близкого друга Сергея Кирова и Иосифа Сталина, после гибели которого последний усыновил его сына. Мемориал воинам павшим на фронтах Великой Отечественной войны был открыт в 1972 году в центре Артема.

Ранее правоохранительные органы установили личности подростков, потушивших Вечный огонь в городе Нижний Тагил на Урале. Также суд в Петербурге избрал меру пресечения компании молодых людей, которая жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте.