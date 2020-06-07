В МЧС деликатно ответили США о помощи по устранению последствий ЧП в Норильске

Россия благодарна всем странам, предложившим помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, но сил и средств достаточно. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, пишет «Экономика сегодня».

«Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС», — сказал Чуприян.

Он также отметил, что основная работа группировки МЧС РФ на месте разлива дизельного топлива должна быть закончена в течение двух недель.

«Я говорил, что у нас задача поставлена — основную работу завершить в течение двух недель, но мы же понимаем, сколько из резервуара утекло. Поэтому нам надо собрать больше различных смесей, как в грунте, так и на воде. Тогда мы будем считать, что группировка свою задачу выполнила», — сказал он.

Ранее Чуприян сообщил, что точечное извлечение нефтепродуктов продолжится по истечении этого срока.

ЧП на ТЭЦ-3, расположенной под Норильском, произошло днем 29 мая. В результате разрушения резервуара для хранения нефтепродуктов порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в реки Далдыкан и Амбарную. На месте аварии сегодня работают 500 сотрудников экстренных спецслужб. По официальной информации, разлив топлива удалось локализовать.

По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела в соответствии со статьями о «халатности», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ», «загрязнении вод» и «порче земли».

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов. МИД РФ также ответил на эту инициативу.