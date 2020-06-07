МИД РФ ответил на предложение США помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

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Виктория Андреева
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Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео.

МИД РФ ответил на предложение США помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Россия выражает большую признательность США за стремление оказать помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время прямого эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE» государственный деятель отметила, что это — уже второй «жест доброй воли» с американской стороны.

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — отметила Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео, пояснившего, что правительство его страны готово оказывать содействие, «несмотря на имеющиеся разногласия».

В то же время, представитель МИД РФ подчеркнула, что госструктуры уже наметили план по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Поэтому острой необходимости в привлечении помощи извне на данный момент нет. Однако в заключение еще раз поблагодарила американских коллег за своевременное предложение.

«Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них», — подытожила Мария Захарова.

ЧП на ТЭЦ-3, расположенной под Норильском, произошло днем 29 мая. В результате разрушения резервуара для хранения нефтепродуктов порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в реки Далдыкан и Амбарную. На месте аварии сегодня работают 500 сотрудников экстренных спецслужб. По официальной информации, разлив топлива удалось локализовать.

По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела в соответствии со статьями о «халатности», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ», «загрязнении вод» и «порче земли».

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько времени, по мнению экологов, займет восстановление природы после ЧП в Норильске.

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