МИД РФ ответил на предложение США помочь с ликвидацией последствий ЧП в Норильске
Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Россия выражает большую признательность США за стремление оказать помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во время прямого эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE» государственный деятель отметила, что это — уже второй «жест доброй воли» с американской стороны.
«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — отметила Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео, пояснившего, что правительство его страны готово оказывать содействие, «несмотря на имеющиеся разногласия».
В то же время, представитель МИД РФ подчеркнула, что госструктуры уже наметили план по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Поэтому острой необходимости в привлечении помощи извне на данный момент нет. Однако в заключение еще раз поблагодарила американских коллег за своевременное предложение.
«Мне кажется, что это очень конструктивная полемика. По крайней мере, попытка была. И мне кажется, что такие вещи надо отмечать и благодарить за них», — подытожила Мария Захарова.
ЧП на ТЭЦ-3, расположенной под Норильском, произошло днем 29 мая. В результате разрушения резервуара для хранения нефтепродуктов порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в реки Далдыкан и Амбарную. На месте аварии сегодня работают 500 сотрудников экстренных спецслужб. По официальной информации, разлив топлива удалось локализовать.
По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела в соответствии со статьями о «халатности», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ», «загрязнении вод» и «порче земли».
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько времени, по мнению экологов, займет восстановление природы после ЧП в Норильске.
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