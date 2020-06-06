США готовы помочь РФ в ликвидации последствий ЧП в Норильске
Соответствующее заявление 6 июня сделал госсекретарь Майк Помпео.
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Фото, видео: YouTube @Телеканал Северный город Норильск, ТАСС /Кухмарь Кирилл
Американское правительство готово оказать помощь России в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3. Соответствующее заявление опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
«Я был в ужасе, узнав о разливе топлива под Норильском. Несмотря на наши разногласия, США готовы оказать российской стороне помощь в смягчении последствий этой экологической катастрофы», — написал Помпео, заметив, что Америка также готова помочь коллегам с проведением технической экспертизы.
Авария с разливом топлива на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Как удалось установить следственным органам, причиной катастрофы стало разрушение крупного резервуара, куда постоянно сливались горюче-смазочные материалы. В считанные часы в близлежащие реки Далдыкан и Амбарную попало порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
В настоящее время на месте ЧП развернут полевой лагерь спасателей, проживают в котором 500 человек. По ситуации на 6 июня, разлив топлива удалось локализовать. По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела по статьям о «халатности», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ», «загрязнении вод» и «порче земли». Начальника цеха норильской ТЭЦ-3, где произошло разрушение топливного резервуара, Вячеслава Старостина задержали до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство ТЭЦ-3 в Норильске давно знало о проблемах с топливными резервуарами.
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