Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине по запросу США

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Валентин Черников
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Участника техно-дуэта Easy Changes готовят к экстрадиции в Штаты.

Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине по запросу США

Фото: Facebook @denis.kaznacheev

Проживающего в Берлине российского диджея Дениса Казначеева арестовала немецкая полиция. Об этом сообщают авторы петиции на сайте Change.org в поддержку музыканта. Арест произвели от лица Минюста США, который требует его немедленной экстрадиции в Штаты по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

«Мы полностью уверены в невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. Мы можем представить петицию в Kammergericht в Берлине, попросить об освобождении под залог и получить необходимую помощь, чтобы исправить эту ужасную ошибку. Этим мы намереваемся остановить его экстрадицию в США, где правовые системы десятилетиями демонстрируют свою несостоятельность и несправедливость», — сообщают авторы петиции.

Уточняется, что Денис давно живет в Берлине, и Германия вправе защитить его от экстрадиции. По словам его знакомых, пока нет доказательств его причастности во вменяемых ему преступлениях. Друзья диджея собирают пожертвования, чтобы оплатить судебные издержки, пребывание Казначеева в тюрьме и аренду его квартиры, поскольку без адреса проживания он не может попросить залог.

Денис Казначеев — основателей Nervmusic Records, известный как участник техно-дуэта Easy Changes, а также Syud и The Beat Circle. Музыкант родился в Сибири, но прославился уже в Германии в 2000-х годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что троим офицерам полиции США выдвинули обвинения по делу о смерти Джорджа Флойда. Сотрудников правоохранительных органов подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

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