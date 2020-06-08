Любовь Успенская заявила, что скучает по сбежавшей от нее дочери

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Алиса Старжевская
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Певица хочет ей гордиться, и именно это желание подпитывает 66-летнюю королеву шансона энергией.

Любовь Успенская заявила, что скучает по сбежавшей от нее дочери

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская рассказала, что скучает по дочери, Татьяне Плаксиной, которая ранее заявила о насилии в семье. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

Татьяна, по словам Успенской, никогда ничего не доделывала до конца и бросала все на полпути. Но певица не перестает надеяться и хочет, чтобы дочь дала ей повод для гордости.

«Я хочу ей гордиться. Только поэтому я еще не упала и не пропала. Мне кажется, Таня страдает в душе и понимает, что сделала мне плохо», — призналась королева русского шансона.

Успенская также отметила, что дочь — ее «главный мотиватор», хоть и «сбила ее с копыт». Так, недавно Успенская упала ночью в обморок и получила многочисленные переломы, из-за которых месяц была прикована к постели.

Ранее Плаксина в эфире федерального телеканала рассказала, что Успенская издевалась над ней. Сейчас Татьяна проживает в США с отцом, которого Успенская считает «непорядочным человеком». А недавно Плаксина в Instagram назвала мать «соучастницей преступления».

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