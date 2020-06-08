«Точно никто не умер?»: У Ефремова заплетался язык после аварии в Москве

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Карина Бернтгольц
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По словам очевидцев, актер находился в состоянии акогольного опьянения.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @m2014lis

Очевидцы записали видео с места аварии с участием российского актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве. По предварительным данным, звезда отечественного кинематографа за рулем Jeep Grand Cherokee протаранил машину Lada. В результате пострадало два человека.

Свидетели происшествия попытались взять комментарий у Ефремова по поводу случившегося. Как видно на кадрах, у актера, пытавшегося что-то сказать очевидцам, заплетался язык. Он едва стоял на ногах. Однако он все-таки поинтересовался у прохожих.

«Никто не умер?» — спросил звезда.

В комментарии к посту очевидец отметил, что Ефремов не первый раз попадает в аварии, садясь за руль в нетрезвом состоянии.

«Хорошо, что никто не погиб. В 2009 году Михаил уже засветился в аварии будучи в нетрезвом состоянии и вот 11 лет спустя решил повторить свой героический поступок», — отметил автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремова после ДТП задержали. По предварительным данным, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей

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