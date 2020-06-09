«Опасная Лена»: Темникова с ножом напугала поклонников

Эпатаж Елены Темниковой проявляется и в быту. Даже приготовление безобидной окрошки в ее исполнении превращается в нечто угрожающее. Экс-солистка группы SEREBRO выложила в Instagram снимок с кухни. Позади нее стол с овощами — звезда вот-вот начнет «кулинарить». Она стоит с большим ножом в руке, а другой проводит по волосам.

Фото сделано с верхнего ракурса, отчего на нем не видно шеи. Кажется, будто артистка держит собственную голову, уже отделенную от тела. Сбивает с толку и пронзительный взгляд Темниковой, который подчеркнут красными тенями.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Певица поинтересовалась у подписчиков, не хотят ли они отведать окрошки. Отказаться от предложения, сделанного Темниковой с таким предметом в руке, желающих не нашлось. Многие признались, что увиденный кадр их напугал.

«Окрошку не люблю, но отказывать не рискну»;

«С вами, Лена, хоть перец жгучий ешь»;

«Напугала… нажимаю на уведомление, и тут вылазит такая с ножом»;

«Ой, с ножом так стоишь! Страшно»;

«Опасная Лена», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Темникова выступила на VK Fest 2020.