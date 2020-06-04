Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам
Актриса рассказала, что поможет в лечении от коронавирусной инфекции.
Фото: Instagram @alena_babenko_official
В инфицировании коронавирусом нет ничего страшного, заявила в интервью «Российской газете» Алена Бабенко. Перенесшая COVID-19 заслуженная артистка призвала россиян не паниковать и не бояться. Инфекция протекает в организмах людей по-разному, напомнила она, и далеко не все сталкиваются с тяжелой формой заболевания. Но и пациентам с тяжелой формой придут на помощь.
«У нас отработанная схема лечения, прекрасные врачи. Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные „умирать“, вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!» — сказала Бабенко.
Актриса не согласилась с утверждением о том, что участвовать в шоу «Танцы со звездами» не стоило. По ее словам, артисты обязаны «создавать людям настроение» вне зависимости от того, что происходит за окном — хоть эпидемия, хоть война.
«Я могла предположить, что возможно заразиться. Так оно и случилось, но нисколько не жалею, что пошла в этот замечательный проект. И как люди радовались, отвлекаясь от всего, что происходит, от остальной тяжелой информации, которую транслировали все СМИ», — сказала Бабенко.
Ранее 5-tv.ru писал, что участницу шоу «Танцы со звездами» Алену Бабенко госпитализировали с COVID-19. Перед этим она почувствовала недомогание и ушла из проекта в самоизоляцию.
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