Врачи психиатрической бригады, приехавшие к Ефремову, взяли с собой смирительную рубашку

К Михаилу Ефремову приехала психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Как стало известно 5-tv.ru, на их приезде настояла супруга артиста, который днем ранее устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве.

На кадрах видно, что один из медиков перед тем, как войти в дом, взял с собой смирительную рубашку.

Меж тем, адвокат Ефремова сообщил, что актер признал вину и сообщил, что актер готов сотрудничать со следствием и помочь семье погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.

Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.