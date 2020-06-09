Полицейские вывели Ефремова из дома, посадили в машину и увезли

Момент, как Михаила Ефремова полицейские садят в автомобиль и увозят из дома, скорее всего на допрос, попал на видео.

Ранее актеру четыре раза вызывали неотложку, так как мужчина жаловался на боли в сердце и общее недомогание.

Накануне, 8 июня, артист стал виновником смертельной аварии, в которой погиб один человек, еще один пострадал. Ефремов выехал на встречную полосу и въехал в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины был экстренно госпитализирован, но к утру скончался. Позже полиция установила, что актер был в нетрезвом состоянии.

Артист уже признал свою вину, после к нему домой приехала психиатрическая бригада врачей из частной клиники. На их визите настояла супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировала на трагическую аварию дочь Ефремова.