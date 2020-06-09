В столичном главке МВД подтвердили, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян

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Светлана Шевченко
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Поздно вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил «Ладу».

В столичном главке МВД подтвердили, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП на Смоленской площади поздно вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

58-летнтий курьер одной из продуктовых компаний Москвы, находившийся за рулем «Лады», в которую влетел на Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Страшную аварию зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На ней видно, как актер не вписался в поворот на Смоленской площади и, выехав на встречку, влетел в легковушку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пьяное ДТП с участием отца прокомментировала его дочь Анна-Мария.

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