Автомобильный мост обрушился в Новой Москве из-за подтопления — видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 62

ЧП произошло в результате резкого подъема уровня воды.

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Фото, видео: Instagram @azkozakmolodiy; YouTube / Артур Саркисян

Автомобильный мост обрушился в результате подтопления в районе Новой Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных спецслужбах. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия в сети.

«В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что ЧП произошло в нескольких километрах от населенного пункта Большое Покровское. На месте уже работают отряды спасательных спецслужб. В частности, сотрудники МЧС. Зона обрушения конструкции огорожена. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае несколько жителей оказались заблокированы на острове из-за паводка. Сотрудниками МЧС была организована спасательная операция по вызволению туристической группы, в числе которой были и дети.

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