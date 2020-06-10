Падают деревья и рвутся провода: мощный ливень и ураган обрушились на Москву
В результате сильного дождя обрушился автомобильный мост в Новой Москве.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
На Москву обрушились ливни и грозы. Объявлен желтый уровень погодной опасности. После тридцатиградусной жары температура понизилась сразу на десять градусов.
Ливневки не справляются. На северо-западе столицы затоплены дороги, сильный ветер валит деревья и рвет провода.
Московские аэропорты задерживают рейсы, ожидая когда пройдет грозовой фронт.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массового ДТП на Звенигородском шоссе в Москве.
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