Падают деревья и рвутся провода: мощный ливень и ураган обрушились на Москву

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В результате сильного дождя обрушился автомобильный мост в Новой Москве.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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На Москву обрушились ливни и грозы. Объявлен желтый уровень погодной опасности. После тридцатиградусной жары температура понизилась сразу на десять градусов.

Ливневки не справляются. На северо-западе столицы затоплены дороги, сильный ветер валит деревья и рвет провода. 

Московские аэропорты задерживают рейсы, ожидая когда пройдет грозовой фронт.  

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массового ДТП на Звенигородском шоссе в Москве.

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