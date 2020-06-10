Ефремов в момент смертельного ДТП был не только пьян, но и под кайфом

В момент смертельного ДТП Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту „а“ части четвертой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Сообщается также, что прокурор Москвы Денис Попов взял расследование под личный контроль и потребовал от столичного ГУВД передать уголовное дело в главное следственное управление ГУ МВД по Москве и «обеспечить в установленные законом сроки» выполнение всех следственных действий, направленных на завершение предварительного расследования.

Попов также поручил подчиненным обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного дела.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.