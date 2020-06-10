Спектакль окончен: домашний арест для Ефремова, устроившего смертельное ДТП

На два месяца под домашний арест отправили Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

На время следствия артисту запрещено покидать квартиру, пользоваться интернетом и любыми средствами связи, а круг общения теперь ограничен следователями, адвокатами и родственниками.

Хотя актер не отрицает своей вины, он отчаянно тянул время, не желая приходить на допрос — даже из следственных действий устроил представление с участием полицейских и врачей.

Новые подробности громкого дела у нашего корреспондента Никиты Гмызы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милонов прокомментировал «пьяное» ДТП Ефремова.