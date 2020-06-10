Спектакль окончен: домашний арест для Ефремова, устроившего смертельное ДТП
Всего 50 юристов вежливо ответили артисту, что не хотят браться за это дело.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
На два месяца под домашний арест отправили Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.
На время следствия артисту запрещено покидать квартиру, пользоваться интернетом и любыми средствами связи, а круг общения теперь ограничен следователями, адвокатами и родственниками.
Хотя актер не отрицает своей вины, он отчаянно тянул время, не желая приходить на допрос — даже из следственных действий устроил представление с участием полицейских и врачей.
Новые подробности громкого дела у нашего корреспондента Никиты Гмызы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милонов прокомментировал «пьяное» ДТП Ефремова.
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