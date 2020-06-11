Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России

Представители республиканской партии в Конгрессе США предложили ввести очередные жесткие санкции против России.

Авторы инициативы считают необходимым включить РФ в список государств, которые якобы спонсируют террористические организации. В частности, речь идет об официальном подразделении вооруженных сил Ирана — Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и палестинском движении «Хезболла».

Помимо прочего, республиканцы хотят наложить вторичные ограничительные меры на компании, участвующие в российских нефтегазовых проектах. Также авторы документа рассчитывают ввести санкции против тех, кто «руководит» соответствующей пропагандой.

«Россия, особенно в последнее десятилетие, агрессивно утверждает свою роль в качестве глобальной державы с собственным ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США», — приводит текст документа РИА Новости.

Представители республиканской партии, кроме прочего, предлагают сделать главным вопросом повестки саммитов НАТО «противостояние российской агрессии». Авторы инициативы считают необходимым расширить программы сдерживания РФ в Европе и военной помощи Украине. Предусмотрены ограничения для Ирана и Китая.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер и не представляет собой законопроект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, то агрессивная политика Запада только укрепила суверенитет России.