За последние сутки в России COVID-19 победили 8367 человек

Число пациентов, выздоровевших от коронавируса в России за последние сутки, достигло 8367. По данным Оперативного штаба, с начала пандемии в стране COVID-19 удалось победить 261 150 пациентам.

За последние 24 часа в РФ подтверждено 8 779 новых случаев инфицирования в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 174 человека.

5-tv.ru

При этом 1436 новых заболевших выявлено в Москве, 724 — в Московской области, 303 — в Санкт-Петербурге, столько же в Нижегородской области.

Согласно последним данным, общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в стране составило 502 436 человек. За весь период было проведено более 13,8 миллиона тестов.

Ранее итальянский вирусолог заявил об «ослабевании» COVID-19.