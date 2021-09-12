Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи

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Валентин Черников
Эксклюзив 14 195

Гастроэнтеролог рассказала, какие меры предосторожности нужно предпринять перед употреблением продуктов особенно в период пандемии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Лето и осень — сезон овощей и фруктов, а также кишечных инфекций, рассказала 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

«Все фрукты овощи и ягоды, которые вы приобретаете, обязательно нужно мыть. Это особенно в период коронавирусной инфекции, в который мы живем. Ни в коем случае нельзя пробовать фрукты и овощи на рынках», — предостерегла медик.

Врач дала советы и о том, как правильно мыть продукты перед употреблением.

«Мягкие ягоды и фрукты, например малину, абрикосы, можно замочить в воде, а потом промывать под проточной водой. Жесткие фрукты можно промывать под проточной водой и затем счищать кожуру», — уточнила Лопатина.

Допустимо использовать щетку, но нельзя применять моющие средства даже с пометками «эко» или «детское». По словам гастроэнтеролога, частицы средства могут попасть в кишечник и вызывать сильное нарушение микрофлоры. В особенности, если это средство антибактериальное.

«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, какие фрукты и овощи содержат токсины. Безобидные на первый взгляд продукты могут нанести вред при неправильном употреблении.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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