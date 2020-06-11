Действия сотрудников дочки «Норникеля», препятствовавших работе журналистов МИЦ «Известия», проверят в СК

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Карина Бернтгольц
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Как рассказали журналисты, сотрудники предприятия пытались задержать оператора и корреспондента и даже похитили штатив, принадлежащий телекомпании.

Действия сотрудников дочки «Норникеля», препятствовавших работе журналистов МИЦ «Известия», проверят в СК

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

История с воспрепятствованием деятельности журналистов МИЦ «Известия» при съемке репортажа о разливе топлива в Норильске заинтересовала Следственный Комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Правоохранители проверят действия сотрудников «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), входящей в «Норникель», после сообщений о том, что они мешали работе съемочной группы.

Как рассказали сотрудники МИЦ «Известий», представители АО «НТЭК» пытались всячески помешать съемкам видеоматериала 5 июня в районе устья реки Амбарная. Для этого работники предприятия даже пытались задержать оператора и корреспондента, забрали штатив, принадлежащий телекомпании. Кадры похищения штатива и попыток руководства организации остановить съемочный процесс были показаны в рамках сюжета в программе «Добров в эфире» 7 июня на телеканале «РЕН ТВ».

«Во время нашей работы в штабе по устранению последствий аварии на ТЭЦ № 3 в Норильске сотрудник в куртке АО „НТЭК“ без разрешения членов съемочной группы „Известий“ забрал и, видимо, спрятал штатив, принадлежащий нашей компании. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы задержать нашу съемочную группу. При этом заместитель генерального директора АО „НТЭК“ Игорь Коробкин отказывался сообщить, где находится дорогостоящее съемочное оборудование. Только спустя какое-то время и наших поисков по всей территории лагеря, штатив наконец вернули, так и не сказав, где он все это время был», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

Как ранее писал 5-tv.ru, Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «порча земли». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

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