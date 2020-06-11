Глава Союза ветеранов просит СК проверить оскорбительные высказывания Навального о фронтовике

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Василий Заика
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Михаил Моисеев отметил, что здоровье 93-летнего ветерана резко ухудшилось в результате нанесенных блогером оскорблений.

Глава Союза ветеранов просит СК проверить оскорбительные высказывания Навального о фронтовике

Фото: ВКонтакте / Игорь Колесников

Председатель Российского союза ветеранов и член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), генерал-майор Михаил Моисеев попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также генерального прокурора Игоря Краснова проверить высказывания блогера Алексея Навального о фронтовике Игнате Артеменко.

Михаил Моисеев подчеркнул, что здоровье 93-летнего ветерана резко ухудшилось после нанесенных ему оскорблений.

«Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы», — цитирует Михаила Моисеева ТАСС.

ВКонтакте / Игорь Колесников

Отмечается, что офицер-фронтовик Игнат Артеменко в 17 лет вступил в партизанский отряд и позднее стал бойцом действующей армии. Ветеран принимал участие в большом количестве различных боевых операций, был ранен. Игнат Артеменко неоднократно был удостоен государственных наград.

«Сравнение его (Игната Артеменко — Прим. Ред.) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ», — заявил Михаил Моисеев.

Глава Союза ветеранов потребовал привлечь блогера к уголовной ответственности в целях защиты чести и достоинства Игната Артеменко.

Алексей Навальный разместил в своем блоге видеоролик телеканала Russia Today, в котором россияне, в том числе и Игнат Артеменко, высказывались о голосовании по поправкам в Конституцию. Навальный назвал их всех «командой продажных холуев». Юрист и правозащитник Илья Ремесло обратился в прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать оценку этому высказыванию, история также вызвала большой общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у ветерана, которого оскорбил Навальный, стало плохо с сердцем.

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