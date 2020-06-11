В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».

По словам представителя Кремля, данного рода ограничительные меры являются незаконными.

«Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что предложение республиканцев не может способствовать нормализации отношений между РФ и США. Дмитрий Песков рассчитывает, что заявления американских политиков останутся без реализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России. Представители Конгресса США уверены, что РФ агрессивно утверждает свою роль в качестве глобальной державы.