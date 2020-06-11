Литвинова призвала «милосердно» отнестись к Ефремову, устроившему «пьяное» ДТП

Поступок заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве, вызвал осуждение общественности. Поклонников возмутил тот факт, что артист позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, в которой погиб 57-летний мужчина Сергей Захаров.

Российская актриса Рената Литвинова встала на защиту Ефремова и призвала пользователей отнестись к нему с милосердием и перестать травить.

«Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства… когда именно травят и добивают упавшего… да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про милосердие», — обратилась к публике знаменитость.

Однако в комментариях с ней мало кто согласился. Большинство юзеров стояли на своем: актер повел себя непростительно, а значит, заслуживает наказания, предусмотренного законом.

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице.

В крови Ефремова выявили два промилле алкоголя и наркотические вещества. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.