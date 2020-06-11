Юлиан о разводе с Анастасией: «Меня стало тошнить от ее командного голоса и выкрутасов»

Заслуженный артист России, певец Юлиан — один из тех людей, кто искренне счастлив разводу и несколько не жалеет о своем решении. Так, в интервью изданию «Собеседник.ru» артист назвал истинные причины расставания с 54-летней певицей Анастасией.

По словам музыканта, жизнь со звездой стала невозможной из-за ее ужасного характера. Долгие года Юлиан мирился с ним и всячески шел Анастасии на уступки. Однако и это не смогло спасти столь яркий союз.

«Жизнь с Настей превратилась в кромешный ад. Она уверяет, что я развожусь из-за того, что она не может иметь детей! Конечно же, нет! Я просто не могу жить в армейской казарме. Анастасия хочет жить с подкаблучником, но я таким не был никогда. Дома она устраивает регулярно „спектакли“. Ну не могу я жить с диктатором и генералом в юбке!» — признался певец.

Юлиан утверждает, что о сложном характере возлюбленной его предупреждали еще перед свадьбой. Но артист не придавал этому значения, поскольку списывал все на банальные «мексиканские страсти». К тому же, по словам селебрити, Анастасия в начале отношений все-таки пыталась быть сдержанной и участливой.

«Меня все предупреждали, что так будет, но я не верил. Я, конечно, знал, что Анастасия — горячая, но не до такой степени. У нее было восемь мужей, если считать и меня. Так вот я считаю, что каждому из нас нужно дать звание Героя России. С ней ни один жить долго не сможет!» — заявил артист.

Instagram @radio_julian

В числе прочего, Юлиан добавил, что не сходился с супругой еще по многим параметрам. К примеру, он не представлял себе счастливой жизни в деревне, в то время как Настя не хотела ехать в Москву. Проблемы были и в интимной жизни. Певец утверждает, что просто не мог проявлять инициативу, когда возлюбленная «закипала» и безостановочно кричала. Сама Настя не могла мириться с «сексом по расписанию».

«Меня стало тошнить от ее командного голоса, от бесконечных выкрутасов. Сейчас мы даже не созваниваемся. Мы дружили на протяжение 27 лет. Наверное, зря все-таки мы пошли в ЗАГС. Теперь я понимаю: хочешь потерять друга — выйди за него замуж или женись на нем», — подытожил Юлиан, добавив, что развод намечен на 20 июня.

Известно, что яркий роман Юлиана и Анастасии продлился чуть больше года. Звезды официально узаконили отношения 30 марта 2019 года, но уже в январе 2020-го разругались и решили расстаться навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анастасия упрекнула Юлиана за неудачные попытки ЭКО.