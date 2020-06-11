Ефремов после пяти часов допроса остался в статусе свидетеля

Заслуженный артист Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, остался в статусе свидетеля по уголовному делу о сбыте наркотиков.

Ранее сегодня сотрудники ФСИН доставили актера на допрос в здание столичного ГУ МВД. Также с ним были проведены следственные действия в рамках второго уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сообщается на сайте ведомства.

Спустя пять часов артист был возвращен в свою квартиру в Плотников переулок в центре столицы, куда он ранее решением суда был помещен под домашний арест.

8 июня Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.