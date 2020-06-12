Сколько времени можно посвятить загоранию и купанию — советы ЛОРа

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Валентин Черников
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Глава ЛОР-клиники Владимир Зайцев также рассказал, какие опасности подстерегают человека летом на морском побережье.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Beck, imagebroker/Bahnmueller, Giorgio Scala, via www.imago-ima

Благоприятное время для загорания на пляже — с восьми утра до половины двенадцатого и с половины пятого до семи вечера. Нарушение такого графика грозит перегревом тела и обгоранием кожи. Об этом рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев.

Время купания

Купальный сезон на юге России и в столице открывается в середине июня. По этому случаю врач предостерег граждан от возможных негативных последний чрезмерно активного пляжного отдыха. По словам Зайцева, значение имеет и время пребывания взрослого человека в воде. Оно не должно превышать 15-20 минут.

Опасности морской воды

С большей осторожностью нужно отнестись к морской воде. Долгое плескание в ней может спровоцировать субатрофический и атрофический ринит из-за пересушивания слизистой носа. Соленая вода может пересушить и заднюю стенку глотки, спровоцировав фарингит. Поэтому врач рекомендует промывать после купания нос и ротоглотку чистой водой.

Попадание воды в слуховую трубу грозит ее воспалением — евстахиитом, и тубоотитом, то есть комплексным воспалением среднего уха и слуховой трубы. Не менее распространено в подобных случаях обострение отита. Его провоцирует любая вода, попавшая в ухо. В особенности если у человека в ушах имеются серные пробки. От влаги сера может разбухнуть, привести к воспалению и заложенности ушного канала.

Резкое попадание воды в нос противопоказано

Прыжки в воду чреваты синуситом, поскольку в эти моменты вода резко попадает в полости носа и затекает в пазухи. Такое развлечение, а также занятия дайвингом, могут спровоцировать или обострить хронический гайморит, фронтит или феноидит — воспаления верхнечелюстных, лобных или основных пазух.

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