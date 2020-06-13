В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Порывистый ветер стал причиной объвления «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, 14 июня.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Такую степень предупреждения могут вызвать — шквалы, ливни, грозы, град и другие серьезные погодные явления.

Предупреждение начало действовать в регионе с часа ночи 13 июня и продлится девяти вечера воскресенья 14 июня.

Неблагоприятные погодные условия не первый день мешают жителя Москвы полноценно наслаждаться ослаблением режима санитарной изоляции. Не далее как 10 июня на российскую столицу обрушились мощный ливень и ураган.