Друзья застреленного полицейскими 16-летнего футболиста помогли ему забить последний гол. Как сообщает портал Noticias de Oaxaca, Александр Мартинес был убит сотрудниками полиции 9 июня в городе Оахака, когда он с товарищами шел в магазин, чтобы купить газировки.

Полицейские приняли юношу за преступника. После убийства ребенка в Оахаке начались протесты, а на похороны Александра пришли сотни человек.

#Oaxaca | #Cuenca 🎥 Compañeros de Alexander lo despiden, mete su último gol. pic.twitter.com/dJ9hY2DaTW — Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 11, 2020

Одноклубники 16-летнего футболиста помогли своему другу забить еще один мяч. Они принесли гроб с телом Мартинеса на футбольное поле. Один из спортсменов отдал Александру пас, мяч отскочил от гроба и попал в ворота. После этого мальчики кинулись к гробу, как если бы они обнимались после настоящего гола, забитого в ворота противника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильцы сыграли в футбол с мертвым другом — он тоже «забил» гол.