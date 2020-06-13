Друзья убитого 16-летнего футболиста помогли ему забить последний гол — видео

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Марина Неруцких
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По информации СМИ Мексики, юношу на улице застрелила полиция, перепутав его с преступником.

Друзья убитого 16-летнего футболиста помогли ему забить последний гол — видео

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Leitner

Друзья застреленного полицейскими 16-летнего футболиста помогли ему забить последний гол. Как сообщает портал Noticias de Oaxaca, Александр Мартинес был убит сотрудниками полиции 9 июня в городе Оахака, когда он с товарищами шел в магазин, чтобы купить газировки.

Полицейские приняли юношу за преступника. После убийства ребенка в Оахаке начались протесты, а на похороны Александра пришли сотни человек.

Одноклубники 16-летнего футболиста помогли своему другу забить еще один мяч. Они принесли гроб с телом Мартинеса на футбольное поле. Один из спортсменов отдал Александру пас, мяч отскочил от гроба и попал в ворота. После этого мальчики кинулись к гробу, как если бы они обнимались после настоящего гола, забитого в ворота противника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильцы сыграли в футбол с мертвым другом — он тоже «забил» гол.

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