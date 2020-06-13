Петербургский пенсионер лишился медали «За победу над Германией»

В Санкт-Петербурге разыскивают преступников, похитивших у пенсионера награды времен Великой Отечественной войны и два ноутбука. Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением о краже в полицию обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что в период с 7 по 11 июня в его квартиру, расположенную на первом этаже на Ириновском проспекте, через окно проникли неизвестные. В результате у пенсионера пропал орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и два ноутбука. Ущерб пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». На месте преступления полиция обнаружила отпечатки пальцев и обуви злоумышленника, сейчас его ищут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вор, похитивший драгоценности на шесть с лишним миллионов рублей у матери Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, приговорен к пяти годам тюрьмы. Следствие установило, что в течение двух лет преступник пробирался в квартиры через окна.