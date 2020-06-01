Вор, обокравший квартиру матери Ольги Бузовой, получил пять лет колонии
Два года назад безработный белорус вынес из квартиры драгоценности на сумму 6,2 миллиона рублей.
Фото: Instagram @buzova86
В Петербурге суд предъявил обвинение вору, задержанного в прошлом году в связи с совершением крупных квартирных краж. Одной из жертв преступника стала, в том числе, мама Ольги Бузовой.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на прокуратуру Петроградского района, Владимир Жаворонок несколько раз пробирался в квартиры через окна, похищал ценности, а затем распоряжался награбленным по своему усмотрению. Преступления были совершены в июле и августе 2018-го, а также в мае 2019 года.
Мужчина был признан виновным в совершении хищений и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в августе 2018 года безработный уроженец Белоруссии Жаворонок проник в квартиру матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой на набережной реки Карповки. Тогда преступник вынес из дома драгоценности на сумму 6,2 миллиона рублей. Среди дорогостоящих вещей находились сережки Ольги Бузовой, жемчужные ожерелья, браслеты и дорогие часы.
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