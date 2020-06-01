Вор, обокравший квартиру матери Ольги Бузовой, получил пять лет колонии

|
Алиса Старжевская
39

Два года назад безработный белорус вынес из квартиры драгоценности на сумму 6,2 миллиона рублей.

Вор, обокравший квартиру матери Ольги Бузовой, получил пять лет колонии

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

В Петербурге суд предъявил обвинение вору, задержанного в прошлом году в связи с совершением крупных квартирных краж. Одной из жертв преступника стала, в том числе, мама Ольги Бузовой.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на прокуратуру Петроградского района, Владимир Жаворонок несколько раз пробирался в квартиры через окна, похищал ценности, а затем распоряжался награбленным по своему усмотрению. Преступления были совершены в июле и августе 2018-го, а также в мае 2019 года.

Мужчина был признан виновным в совершении хищений и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в августе 2018 года безработный уроженец Белоруссии Жаворонок проник в квартиру матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой на набережной реки Карповки. Тогда преступник вынес из дома драгоценности на сумму 6,2 миллиона рублей. Среди дорогостоящих вещей находились сережки Ольги Бузовой, жемчужные ожерелья, браслеты и дорогие часы.

Тема:
Ольга Бузова
1 июн
Ольга Бузова пережила покушение на свою жизнь
1 июн
В сети появился двойник Ольги Бузовой. Правда, непонятно: мужчина или женщина
31 мая
ТОП-5 модных трендов лета 2020 от российских звезд
30 мая
Ольга Бузова сразила фанатов образом плохой училки
28 мая
Мама возлюбленного Бузовой переболела коронавирусом
27 мая
«Ожидание — реальность»: Киркоров, Бузова, Воробьев и другие звезды шоу-бизнеса в челлендже #взеркале
27 мая
На каких животных похожи российские знаменитости? — в сети новый флешмоб
26 мая
«Первая в России, и она моя!» — Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей
25 мая
«Ожидание — реальность»: как отражение в зеркале довело Бузову до слез
25 мая
«Сладкие щечки»: Дмитрий Тарасов нежно прижал к груди трехмесячную дочурку

Читайте также

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет
18:19
«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде
18:14
Милонов предлагает выплачивать одиноким мужчинам пособия на домработниц
18:08
Умерла актриса из фильма «Гардемарины, вперед!» Ярослава Турылева
18:00
Как приготовить красное ризотто — пошаговый рецепт с видео
17:55
«Кто старший?» — Анна Семенович опубликовала детское фото с братом

Сейчас читают

Фото: Знаменитости в детстве и сейчас. Узнаете Пугачеву, Лободу и Крида?
«Тема закрыта»: экс-супруга Эмина призналась, с кем живет их дочь после развода
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок