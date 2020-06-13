Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine решили помочь своим новым клипом арестантам

|
Карина Бернтгольц
36

Ролик, опубликованный на YouTube 12 июня, посмотрели уже более 56 миллионов человек.

Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine решили помочь своим новым клипом арестантам

Фото: Instagram @nickiminaj

Американская певица Ники Минаж (настоящее имя — Оника Мараж) и рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) выпустили клип на новый совместный трек TROLLZ. Ролик был опубликован на YouTube 12 июня, и уже сейчас его просмотрели более 56 миллионов человек. Судя по количеству лайков, большинство пользователей оценили атмосферу колоритного видео. Откровенные и эксцентричные наряды исполнительницы, яркие краски, зажигательная музыка и необычный антураж — все это привлекло внимание юзеров и покорило их.

Однако, как пишет Medialeaks, знаменитости решили не просто заработать на новом клипе. Собранные средства они намерены передать арестованным, у которых не хватает денег, чтобы внести залог за свое освобождение. Дело в том, что Tekashi 6ix9ine сам недавно оказался за решеткой и прочувствовал все тяжести тюремной жизни на себе. Сейчас он находится на свободе, но под постоянным надзором контролирующих органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в обновленной экспозиции Музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине появился двойник известной американской хип-хоп певицы Ники Минаж.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Дочь Ефремова рассказала о пути к осознанию небинарности и гомосексуальности
15:34
Эксперт объяснил, почему Минские соглашения — раздражающий фактор для Киева
15:19
Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine решили помочь своим новым клипом арестантам
15:07
«Летящая и радостная»: Андрей Норкин показал архивное фото покойной жены
14:51
Склады полыхают в Ленобласти на площади 500 «квадратов»
14:41
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин

Сейчас читают

Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
ТОП-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок