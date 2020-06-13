Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine решили помочь своим новым клипом арестантам

Американская певица Ники Минаж (настоящее имя — Оника Мараж) и рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) выпустили клип на новый совместный трек TROLLZ. Ролик был опубликован на YouTube 12 июня, и уже сейчас его просмотрели более 56 миллионов человек. Судя по количеству лайков, большинство пользователей оценили атмосферу колоритного видео. Откровенные и эксцентричные наряды исполнительницы, яркие краски, зажигательная музыка и необычный антураж — все это привлекло внимание юзеров и покорило их.

Однако, как пишет Medialeaks, знаменитости решили не просто заработать на новом клипе. Собранные средства они намерены передать арестованным, у которых не хватает денег, чтобы внести залог за свое освобождение. Дело в том, что Tekashi 6ix9ine сам недавно оказался за решеткой и прочувствовал все тяжести тюремной жизни на себе. Сейчас он находится на свободе, но под постоянным надзором контролирующих органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в обновленной экспозиции Музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине появился двойник известной американской хип-хоп певицы Ники Минаж.