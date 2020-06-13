Склады полыхают в Ленобласти на площади 500 «квадратов»

Очевидцы сообщают о пожаре на правом берегу рядом с поселком Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили в МЧС по Ленобласти, горят деревянные склады с поддонами. Площадь горения составляет 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в экстренную службу в час дня. По предварительным данным, в результате пострадали два человека. У них зафиксированы ожог лица и тепловой удар. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают пожарные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газоперерабатывающей станции. В результате крупного возгорания в столице Татарстана погиб человек, еще трое пострадали.