Летние веранды подмосковных кафе и ресторанов откроются 12 июня

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Светлана Александрова
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С понедельника в Московской области заработают в привычном режиме поликлиники, и музеи.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, Алеев Егор, Щербак Александр, Гердо Владимир, Marton Monus

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кафе и рестораны Московской области с 12 июня смогут обслуживать посетителей на летних верандах. Об этом сообщил в эфире одного из федеральных каналов губернатор региона Андрей Воробьев.

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — цитируют Воробьева «Известия».

А с понедельника в Подмосковье перейдут на привычный режим работы поликлиники, а также откроются музеи. Как отмечает издание, ранее предполагалось, что к 12 июня заработают также и торговые центры, однако решение по ним пока не принято.

За прошедшие сутки, как ранее сообщал 5-tv.ru, в Московской области выявлено 724 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 47 тысяч, уже выздоровели более 14 тысяч человек.

Тема:
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