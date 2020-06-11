Летние веранды подмосковных кафе и ресторанов откроются 12 июня

Кафе и рестораны Московской области с 12 июня смогут обслуживать посетителей на летних верандах. Об этом сообщил в эфире одного из федеральных каналов губернатор региона Андрей Воробьев.

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — цитируют Воробьева «Известия».

А с понедельника в Подмосковье перейдут на привычный режим работы поликлиники, а также откроются музеи. Как отмечает издание, ранее предполагалось, что к 12 июня заработают также и торговые центры, однако решение по ним пока не принято.

За прошедшие сутки, как ранее сообщал 5-tv.ru, в Московской области выявлено 724 новых случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 47 тысяч, уже выздоровели более 14 тысяч человек.