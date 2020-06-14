В Европейскую часть России придет новая «волна тепла»

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Алиса Старжевская
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Уже в понедельник 15 июня воздух прогреется до +25.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, Бобылев Сергей, Новодережкин Антон

Тема:
Погода

Россиян, проживающих в Европейской части страны, ожидает вторая «волна тепла» с понедельника 15 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В беседе с РИА Новости он заявил, что жаркая, малооблачная погода без осадков продлится до пятницы 19 июня.

«С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет 23-25 градусов, а во вторник — 25-30 градусов», — заявил Вильфанд, добавив, что жители Европейской территории России переходят в режим жаркой погоды.

Он также отметил, что холод будет перемещаться в Поволжье и Урал, где температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы.

Ранее в разговоре с URA.RU Роман Вильфанд заявлял о том, что россиян этим летом ждет переменчивая погода. На всей территории страны жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера воскресенья 14 июня.

Тема:
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