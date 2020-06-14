Влад Сташевский насторожил поклонниц своим внешним видом

Звезда отечественной эстрады 90-х Влад Сташевский появился на публике после долго отсутствия, однако его внешний вид смутил поклонниц. Артист появился на передаче «Сегодня вечером» на одном из федеральных каналов и исполнил любимые хиты слушателей.

Некогда секс-символ российского шоу-бизнеса кардинально сменил имидж — отрастил бороду и изменил прическу. Однако многим фанатам показалось, что 46-летний певец сильно сдал и выглядит изможденным. Некоторые даже заподозрили у артиста «серьезное заболевание».

Кадр из телепередачи «Сегодня вечером». Выпуск от 13.06.2020

Как напоминает Утро. ру, музыкальную карьеру Сташевский оставил ради бизнеса и появляется на публике редко. В ноябре прошлого года поползли слухи о том, что певец серьезно болен. Сам артист эту информацию никак не комментирует. Звезда 90-х занимается карате с сыном и руководит компанией по утилизации химических веществ.

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