Пассажиры столкнувшегося в «Пулково» самолета улетели в Калининград резервным бортом

Пассажиры самолета Airbus 320 «Уральских авиалиний», который на взлетной полосе в петербургском аэропорту «Пулково» столкнулся с авиалайнером S7 Airlines, вылетели резервным бортом в пункт назначения — Калининград.

«В 15.47 мск пассажиры рейса U6-391 вылетели из Санкт-Петербурга в Калининград на резервном воздушном судне. Прибытие в Калининград планируется в 16.10 (17.10 по московскому времени),» — приводит РИА Новости официальное сообщение прес-службы авиакомпании.

Как писал 5-tv.ru, при рулении одно воздушное судно зацепило крылом хвостовую часть другого. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа авиалайнеров не пострадал. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства по факту случившегося.