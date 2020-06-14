«Очаровательная»: внучка Боярского похвасталась роскошной фигурой — фото

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Алиса Старжевская
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Екатерина Боярская опубликовала томный снимок, сделанный в домашней обстановке.

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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская, внучка актера и музыканта Михаила Боярского вновь радует публику привлекательными фотографиями. Девушка выложила яркий снимок, на котором в уютной домашней одежде продемонстрировала свои пышные формы.

Для фото Боярская выбрала наряд, состоящий из коротких розовых шорт и серой кофты, оголяющей живот. Локацией для съемки послужила кровать.

Instagram @boyarskaya.katerina

Подписчики Боярской осыпали ее комплиментами, отмечая красоту и очарование:

«Домашняя!»;

«Какая ты прекрасная! Очень красивая!»;

«Просто красавица с очаровательной, красивой фигурой».

В своем Instagram Екатерина нередко публикует подобные кадры. До этого она снялась в белом спортивном бюстгальтере, который выразительно подчеркивал пикантные формы девушки.

Екатерина Боярская родилась в 1998 году у сына Михаила Боярского Сергея и его жены Екатерины. Она не была широко известна публике до 2019 года, когда юную дебютантку пригласили на традиционный бал издания Tatler. Сейчас в профиле Екатерины набралось уже 15 тысяч подписчиков, а сама девушка заявляла, что собирается начать карьеру в музыке и кино.

Ранее 5-tv.ru показывал фото Екатерины Боярской в стиле аниме.

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