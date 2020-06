В Петербурге готовятся к празднику выпускников «Алые паруса»

Всероссийский «Выпускной вечер» для российских школьников в этом году состоится 27 июня. Его финальной частью, по традиции, станет праздник «Алые паруса», который в 2020-м для обеспечения эпидемиологической безопасности пройдет в телевизионном формате. Прямую трансляцию концертной программы будет вести Пятый канал. Поэтому присоединиться к празднованию смогут не только жители и гости Северной столицы, но и российские телезрители. Апогеем праздника станет водное шоу, проход прекрасного брига «Россия» по акватории Финского залива и фейерверк.

Праздник «Алые паруса» станет ярким финалом Всероссийского «Выпускного вечера», который в субботу, 27 июня, будут отмечать по всей стране. Днем выпускники станут зрителями музыкального интернет-фестиваля «Основной выпускной», а уже вечером празднование продолжат «Алые паруса» с концертом, фейерверком и знаменитым парусником «Россия».

К слову, новый формат праздника не повлияет на зрелищность представления. Благодаря хорошо проработанной сценической программе «Алых парусов», зрителей будет ждать множество сюрпризов. Телезрители окунутся в атмосферу имаджинариума, которую создал главный мечтатель и романтик русской культуры Александр Грин. Важным моментом является то, что в 2020-м отмечается 140-летие со дня рождения автора повести, поэтому многие концертные номера будут посвящены произведениям Грина.

Также, участвовать в праздничном концерте будут любимые такие звезды эстрады, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие. Это музыканты, которые любимы зрителями разных возрастов. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов», по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, которое посвящено выпускникам школ. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года. В этом году легендарный парусник в телевизионном эфире зрители увидят в тот же день, когда этот праздник впервые состоялся на берегах Невы.

Местом рождения праздника считается Городской дворец пионеров, ныне известный как Дворец творчества юных. Именно там, по распоряжению городского отдела народного образования Ленинграда, было положено начало масштабному и яркому событию, которое по сей день привлекает гостей из разных уголков мира в Северную столицу.

Вступительная театрализованная часть вечера проходила на воде. Сценой стала акватория Невы между Кировским и Дворцовым мостами — широкий участок реки напротив Петропавловской крепости. Зрители любовались невероятной красоты зрелищем с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова.

27 июня 1968 года школьники из Ленинграда впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году с помощью Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ».

«Алые паруса» вносят весомый вклад в рост туристического потока Петербурга, приносят известность и славу городу в мировом масштабе. Это единственный праздник в стране, который занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это безусловно событие мирового масштаба и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.