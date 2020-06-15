Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не станет помехой их общению и совместной работе. Вскоре им предстоит встретиться на одной съемочной площадке. Об этом актриса рассказала в ходе прямого эфира с журналом Marie Claire.

Речь идет о съемках второго сезона сериала «В клетке». Прилучный выступает в проекте как исполнитель главной роли и продюсер. По словам Муцениеце, она поинтересовалась у него, не убьют ли ее героиню в первой же серии. Актер ответил, что этого не произойдет, и ей предстоит сыграть в сериале еще раз.

«Даже не представляю, как буду работать с Пашей на одной площадке. Но думаю, что драматургия отношений наших героев будет еще интереснее», — заявила Муцениеце.

Звездная пара объявила о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы во время запоя ее бил и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса. Заседание по бракоразводному процессу назначено на 15 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце не против выйти замуж за Прилучного через пять лет.